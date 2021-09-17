أحمد الفيشاوي ينشر صور جديدة من كواليس فيلم"30 مارس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان أحمد الفيشاوي، عن صور جديدة من كواليس تصوير فيلمه الجديد "30 مارس" المعروض حاليا بالسينمات.

ونشر الفيشاوي، الصور، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق: "من كرفان تصوير فيلم ٣٠ مارس حاليًا بجميع دور العرض".

فيلم"30 مارس" تم طرحه بالسينمات يوم 8 سبتمبر الجاري، وشارك في بطولته أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبواليزيد، خالد الصاوي، صبري فواز، أحمد خالد صالح، محمد جمعة، ندا موسى ومحمد شاهين، محمد علي رزق، بجانب عدد كبير من ضيوف الشرف منهم نيللي كريم، إنجي المقدم، ووليد فواز، ومن تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى.

‎تدور قصة الفيلم حول شاب لديه مرض نفسي ما يتم اتهامه في جريمة حدثت يوم 30 مارس، ويحاول بشتى الطرق إثبات براءته وذلك في إطار من الإثارة والتشويق.