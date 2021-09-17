شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان أحمد زاهر: صورنا نصف فيلم فارس وفاضل 10 أيام تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أحمد زاهر، إن البعض قد يتسبب في دمار حياة بنى آدم في لحظة من خلال التريند وخروج أناس يهاجمون شخصا ويتهمونه اتهامات كاذبة، وتصديق الناس لهم دون أن يتبينوا حقيقة هذا الرجل.

وأضاف الفنان أحمد زاهر، خلال برنامج مساء دى أم سى، المذاع على قناة دى أم سى: أن حكاية كدبة كبيرة في مسلسل "وراء كل باب" يتحدث عن تلك القصة التى يقوم من خلالها أناس بنشر اتهامات مزيفة على السوشيال ميديا .

وتابع الفنان أحمد زاهر: نصور حاليا مسلسل فارس، وتوقفنا قليلا لأن المخرج كان مريضا، وكان هناك بعض الظروف، وصورنا نصف الفيلم وتبقى 10 أيام تصوير نكملهم الفترة الماضية، مستطردا: أكتر حاجة أسعدتنى في الدنيا أنى واقف بجانب حسين فهمى.