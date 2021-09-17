شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان أحمد زاهر: صورنا نصف فيلم فارس وفاضل 10 أيام تصوير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أحمد زاهر، إن البعض قد يتسبب في دمار حياة بنى آدم في لحظة من خلال التريند وخروج أناس يهاجمون شخصا ويتهمونه اتهامات كاذبة، وتصديق الناس لهم دون أن يتبينوا حقيقة هذا الرجل.
وأضاف الفنان أحمد زاهر، خلال برنامج مساء دى أم سى، المذاع على قناة دى أم سى: أن حكاية كدبة كبيرة في مسلسل "وراء كل باب" يتحدث عن تلك القصة التى يقوم من خلالها أناس بنشر اتهامات مزيفة على السوشيال ميديا .
وتابع الفنان أحمد زاهر: نصور حاليا مسلسل فارس، وتوقفنا قليلا لأن المخرج كان مريضا، وكان هناك بعض الظروف، وصورنا نصف الفيلم وتبقى 10 أيام تصوير نكملهم الفترة الماضية، مستطردا: أكتر حاجة أسعدتنى في الدنيا أنى واقف بجانب حسين فهمى.
وتدور قصة فيلم "فارس" حول شخصية "فارس" الذى يجسده أحمد زاهر، وهو شاب بسيط من منطقة شعبية ولديه خلفية رياضية، لكن الظروف تجبره على مواجهة بطش رجال الأعمال رشيد السويفى الذي يجسده الفنان حسين فهمى، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقى.
ويقدم زاهر ضمن أحداث العمل شخصية فارس، وهو عامل بنزينة ينتمي إلى طبقة اجتماعية فقيرة، ولكن بعد ذلك يدخل في العديد من الصراعات مع حسين فهمي الذي يجسد شخصية رجل أعمال شهير، بينما حسين فهمى يقدم ضمن أحداث فيلم "الفارس" شخصية رجل أعمال ثرى لكن لديه مشاكل نفسية تجعله يتصرف تصرفات غير سوية، ويدخل فى صراعات مع فارس.
فيلم "فارس" بطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعى أكشن تشويقى، تأليف حسام موسى، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج رؤوف عبد العزيز.