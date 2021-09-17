شكرا لقرائتكم خبر عن نامت تحت بير السلم.. فيفي عبده تروى قصة هروبها من المنزل فى الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة فيفى عبده، ضيفة في برنامج "السيرة تقديم الإعلامية وفاء الكيلانى، والمذاع على قناة Dmc، وتحدثت فيفي عبده عن قصة هروبها من المنزل فى عمر 12 عام قائلة: "واحدة أعرفها قالتلى تعالى معايا نروح السينما وروحت معاها واتفرجت على أغنية طلعت يا محلى نورها والبنات بترقص عليها، ودى كانت أول مرة أدخل السينما، ومكنتش عاوزة أروح البيت من جمال السينما، ولما رجعت البيت ضربتنى علقة جامدة.

وتابعت فيفي عبده: "هربت من البيت وروحت عند خالى وقلتله امى علطول بتضربنى وأنا عاوزة أروح مع البنت دى وبرده موافقش وفضلت قاعدة معاه كام يوم لغاية لما البنت قالتلى تعالى عند الكوافير وروحت من ورا خالى كمان، وان جوزها هيشغلنى معاه في الاستعراض ونرقص فنون شعبية على أغنية يا محلى نورها، وفى مرة واحنا مروحين لقيته واخدنى لبيت تانى، غير البيت اللى متجوز فيه البنت صاحبتى، ولما لقانى مطولة لسانى وقلتله هاجيبلك الشرطة، راح طاردنى وقالى انتى وش فقر".

واستكملت فيفي عبده: "لما طردنى روحت أشتغل في فرقة تانية بس مكنش في مكان انام فيه، وكنت بستنى الليل وأشوف أي بيت أقعد تحت السلم لغاية لما النهار يطلع، وأروح الصبح عند الكوافير أو الخياطة اللى عرفتنا عليهم البنت، وفضلت بالشكل ده كام شهر على كده، وفضلت 4 سنين سايبة البيت.

وأضافت: "وفى مرة مسكتنى أمى عند المصور كنت بتصور، وضربتنى علقة جامدة وأخدتنى للدكتور عشان تطمن عليا انى سليمة، واخدتنى لقسم الشرطة لأن وقتها كنت أنا سايبة البيت والمفروض انى قاصر ولكن انا وريتهم البطاقة وقالولوا مش هينفع خلاص هي منسؤولة عن نفسها، ووقتها بقى والدى ووالدتى قالولى لو عاوزة تعملى اللى بتعمليه ده حد فينا يروح معاكى.

وأختتم حديثها: "بدأت أرقص وأخد 150 قرش وكنت بدى لفردين الفرقة معايا كل واحد 25 قرش"، وعن أول بدلة رقص ارتدتها قالت "كانت سعرها 15 جنيه بالقسط، وأول مرة أقف ولابسة البدلة عشان أنا مش متعودة عليها حييت الموسيقيين بدل الجمهور".