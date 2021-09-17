شكرا لقرائتكم خبر عن عفاف راضى تغنى "سلم سلم" بحفل الأوبرا وتشكر الجمهور على الاستقبال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل جمهور الأوبرا المصرية، الفنانة الكبيرة عفاف راضى، خلال حفلها المقام بمسرح النافورة، وسط تصفيق شديد، وأعربت عن امتنانها الشديد لهذا الاستقبال قائلة: "وحشتونى أوى".

وبدأت عفاف راضى حفلها الغنائى بقيادة المايسترو سليم سحاب على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بأغنية "سلم سلم"، ثم قدمت أغنية "تساهيل" وذلك خلال إحياء ذكرى رحيل الموسيقار بليغ حمدى".

وتفاجئ عفاف محبيها بتوليفة غنائية من أشهر أعمالها على طريقة الأوركسترا، مثل "ردوا السلام" و"هوا يا هوا"، مع استضافتها مشاركة خاصة لابنتها المطربة مى كمال، التى تغنى معها "عطاشى"، بشكل ديو مشترك.

واختارت مى كمال إعادة إحياء "عطاشى والمية بلاش وحبيبى من يومها ماجاش من ألحان الموسيقار القدير الراحل بليغ حمدي، وكلمات عبدالرحيم منصور، وذلك بعد قرابة 50 سنة على تقديمها لأول مرة بصوت والدتها عفاف راضى فى مطلع السبعينات، وأعادت ابنتها تقديمها على طريقة فيديو كليب تم تصويره وسط سحر الطبيعة والنيل فى أسوان وظهر للنور فى يناير الماضي















