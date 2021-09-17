شكرا لقرائتكم خبر عن نجل فؤاد المهندس فى ذكرى رحيل والده الـ15: ترك لنا ثروة من الفن الراقى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال محمد فؤاد المهندس، ابن الفنان الراحل فؤاد المهندس، إنه تحل الذكرى 15 عاما على رحيل أستاذ الكوميديا، حيث ترك ثروة من الفن الراقى.
وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية شافكى المنيرى عبر برنامجها التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية: "عمل مسرحيات وإذاعة وتليفزيون، وكان صارما معانا لو عملنا حاجة غلط، وكمان أب حنون معانا، وكان بيعلمنا الصح من الغلط".
وتابع محمد فؤاد المهندس: "كنت شقى ويزعل منى لما يطلب منى في المدرسة حضور ولى أمرى".
يمر اليوم 15 عاما على رحيل الفنان الكبير وأستاذ الكوميديا فؤاد المهندس الذى رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم الموافق 16 سبتمبر من عام 2006 بعد رحلة عطاء فنى جعلته أحد أعمدة الكوميديا في مصر والعالم العربى وتتلمذ على يديه العديد من نجوم الفن والكوميديا، وترك خلالها رصيداً فنياً ضخماً سجل اسمه في سجلات المبدعين الخالدين.