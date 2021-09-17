نجل فؤاد المهندس فى ذكرى رحيل والده الـ15: ترك لنا ثروة من الفن الراقى

القاهرة - سامية سيد - قال محمد فؤاد المهندس، ابن الفنان الراحل فؤاد المهندس، إنه تحل الذكرى 15 عاما على رحيل أستاذ الكوميديا، حيث ترك ثروة من الفن الراقى.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية شافكى المنيرى عبر برنامجها التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية: "عمل مسرحيات وإذاعة وتليفزيون، وكان صارما معانا لو عملنا حاجة غلط، وكمان أب حنون معانا، وكان بيعلمنا الصح من الغلط".

وتابع محمد فؤاد المهندس: "كنت شقى ويزعل منى لما يطلب منى في المدرسة حضور ولى أمرى".