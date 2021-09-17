الملحن طارق عباس والمطرب مدحت صالح يتقاسمان الفضة والذهب في مهرجان الإذاعات العربية بتونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

حصل الملحن والمؤلف الموسيقي دكتور طارق عباس على المركز الثاني الجائزة الفضية في مجال التأليف الموسيقي بمقطوعة "حنين الشرق" وذلك من خلال مشاركته في مهرجان الإذاعات العربية الذي يقام كل عامين في تونس.

أما المطرب الكبير مدحت صالح فقد حصل في مجال الغناء على المركز الأول والجائزة الذهبية عن أغنية "لازم أكون" تأليف عماد حسن وألحان وتوزيع دكتور إيهاب عبد السلام.

وقد انعقدت لجنة التحكيم في تونس برئاسة الملحن الكبير حلمي بكر.

جدير بالذكر أن الإشراف على المسابقة كان للإعلامية القديرة دكتورة لمياء محمود رئيس شبكة صوت العرب ورئيس اللجنة الدائمة باتحاد الإذاعات العربية ، وإشراف عام من رئيس قطاع الإذاعة الاستاذ محمد نوار