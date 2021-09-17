ياسمين صبري في الطائرة وميرنا نور الدين تستعرض أناقتها..10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

ظهرت الفنانة ياسمين صبري، داخل الطائرة في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ميرنا نورالدين

حرصت الفنانة ميرنا نورالدين، على استعراض أناقتها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، أحدث إطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنا دائما أحب الألوان الزاهية".

مي سليم

ظهرت الفنانة مي سليم، أنيقة في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

درة

كشفت الفنانة درة، عن فستانها الجديد الذي يحمل ذيل طويل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلقت: "يكمن الجمال في أعين الناظر، ويوقظ جمال الطبيعة الحواس ويملأها".

شهد رمزي

نشرت المنتجة شهد رمزي، صورة لها مع ابنتها خلال تواجدهما في الشارع، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الخميس".

نرمين الفقي

كشفت الفنانة نرمين الفقي، عن إطلالة أنيقة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباح الخير".

حكيم

نشر الفنان حكيم، أحدث ظهور له عبر حسابه على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيه.

حمادة هلال

الفنان حمادة هلال، نشر صورة سيلفي له عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "حلاقة آخر الأسبوع".