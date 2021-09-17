فيفي عبده: "اشتغلت ليل ونهار عشان أدبر فلوس الحج لأمي وأبويا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

روت الفنانة فيفي عبده، موقفا لها مع والديها وكيف استطاعت تدبير أموال لسفرهما للحج، كما كشفت عن علاقة والدها بوالدتها بعد زواجه من أخرى.

وقالت فيفي، ببرنامج"السيرة" مع الإعلامية وفاء كيلاني: "والدي لم يُطلق والدتي، ومامتي فضلت على ذمة أبويا لحد ما مات، وهو مات صغير في السن".

وتابعت: "كنت مطلعة أمي تحج بالباخرة، ومكنش وقتها معايا فلوس، وكنت محضرة الفلوس اللي تقدر تودي أمي الحج، وفجأة لقيت أبويا داخل عليا بيقولي (كدة هان عليكي تخلي أمك تحج وأنا لأ.. قولتله إزاي أنا محضرالك الحج مع أمي)، ومكنش معايا فلوس وقتها، ومعرفش عرفت أدبر الفلوس دي إزاي، وكنت بشتغل ليل ونهار عشان أدبر الفلوس.. وفرح جدا وانبسط".

وأضافت: "أبويا كان راجل طيب جدا وقمر أوي، وكان بيتخطف من الستات من جماله، وكان من الشدة بتاعته يمسكني من وسطي ويرفعني وينزلني بإيده، وكان بيمسك الفضة ويطبقها بإيده ".

وتابعت: "من غيرتها عليه وحبها ليه كانت بتمسكله هدومه تقطعها، بس كان بينهم أدب وعمر أبويا ما مد إيده على أمي"

يذكر أن الفنانة فيفي عبده، عانت خلال الفترة الماضية من أزمة صحية بسبب حقنة أخذتها بطريقة خاطئة في ظهرها، تسببت في حاجتها لإجراء عملية جراحية.

وأعلنت مؤخرا تعافيها، وسفرها للساحل الشمالي،لقضاء عطلتها الصيفية، وبدأت في الظهور عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام".