بالصور| ابنة عفاف راضي تشاركها غناء "عطاشى".. سليم سحاب: "اسمعوها وغمضوا عينيكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طلب المايسترو سليم سحاب من المطربة الشابة مي كمال، الصعود على خشبة مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، لتشارك والدتها الفنانة عفاف راضي غناء أغنية "عطاشى"، إحياء لذكرى الموسيقار الراحل بليغ حمدي.

وقدم سليم (مي) قائلا: "جبتها تغني مش لانها بنت الدكتورة عفاف، أنا جبتها عشان تسمعوها وتغمضوا عينيكم، وتعرفوا مين بيغني فين".

وحرص الجمهور على استقبال عفاف بحفاوة كبيرة وتصفيق متواصل لعدة دقائق، وعبرت هي عن اشتياقها لهم "وحشتوني".

وافتتحت عفاف وصلتها الغنائية بأغنية "سلم سلم"، وقدمت "ردوا السلام"، "هوا يا هوا"، "وحدي قاعدة في البيت"، "لمين يا قمر".

جدير بالذكر أن عفاف راضي تعاونت مع بليغ في عدد كبير من الأغاني، التي حققت نجاحا كبيرا.

وشهد الحفل فاصل أول أحياه نجوم دار الأوبرا، بينهم رحاب مطاوع وياسر سليمان.