فاطمة البنوي زوجة تتعرض لأزمات نفسية في "60 دقيقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصدرت الممثلة السعودية فاطمة البنوي بوستر مسلسل الإثارة والتشويق 60 دقيقة، والذي بدأت منصة شاهد عرضه ابتداءً من 16 سبتمبر الجاري، وهو من إخراج مريم أحمدي وتأليف محمد هشام عبية.

مسلسل 60 دقيقة أحد أعمال شاهد الأصلية، وفيه تقدم فاطمة شخصية ذات أبعاد نفسية مركبة، إذ تجسد دور زوجة شابة تتعرض لأزمات نفسية. وتشارك فاطمة في البطولة أمام ياسمين رئيس، شيرين رضا، محمود نصر وسوسن بدر.

فاطمة البنوي ممثلة ومخرجة وكاتبة سعودية، اختارتها مجلة تايم الأمريكية ضمن قادة الجيل الجديد في 2018 عن مؤسستها "مشروع القصة الأخرى"، كما حظت بإشادة دولية عن بطولتها لفيلم "بركة يقابل بركة" الذي شارك في مهرجان برلين السينمائي وكان ممثلاً للسعودية في جائزة أوسكار أفضل فيلم بلغة أجنبية. وفي الدراما التليفزيونية، شاركت في بطولة مسلسلي "ما وراء الطبيعة" على نتفليكس، و"الشك" على منصة شاهد، والذي شاركت أيضاً في تأليفه وإخراجه.

وعلى مستوى عملها كمخرجة، حصلت فاطمة البنوي مؤخراً على تمويل لمشروع أول أفلامها الروائية بسمة من صندوق أفلام البحر الأحمر، والذي تم الإعلان عنه ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته 78 مؤخراً. وقبلها أُختيرت البنوي لتكون عضوة لجنة تحكيم في مسابقة الأفلام الطويلة بمهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد (2021).