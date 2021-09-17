“فنان بدرجة إنسان”.. تامر حسني يحقق حلم فتاة كفيفة ويغني معها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرص النجم المصري تامر حسني إلى تلبية رغبة إحدى الفتيات الكفيفات، عازفة الكمان وصاحبة الصوت الجميل مريم النجدي، بعدما أعلنت عن رغبتها في رؤيته والغناء معه خلال حلولها ضيفة مع في برنامج “صباح البلد” على موقع “صدى االبلد”.

وكانت الفتاة، مريم النجدي قد ظهرت في برنامج “صباح البلد” وقالت أنها تحب الغناء وتعشق تامر حسني وكان حلمها أن تراه ويسمع صوتها.

وبعدما تم التواصل معه رحّب بتحقيق حلمها، ودعاها إلى الاستوديو الخاص به حتى تشاركه الغناء، فقدّمت معه أغنية “خليك فولاذي” التي صدرت في ألبومه الأخير، وكانت مفاجأة كبيرة لها.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع هذه اللفتة الإنسانية، وأطلقوا على تامر حسني لقب فنان بدرجة إنسان.

يذكر أن تامر حسنى، طرح مؤخرا “ريمكس” لأحدث أغنياته “صعبة” والتي طرحها منذ 10 أيام تقريبا، على موقع الفيديوهات “يوتيوب” والتي صورها على طريقة الفيديو كليب.

“صعبة” من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وحققت أكثر من 50 مليون مشاهدة بعد شهرين فقط على صدورها على قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.