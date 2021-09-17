شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر: حبيت بنت الجيران.. ومدحت صالح: كنت من الكتاب للمدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سأل النجم أمير كرارة ضيفيه هانى شاكر ومدحت صالح خلال الجزء الثاني من برنامج "سهرانين" عن قصص الحب في حياتهما .

هاني شاكر أجاب: "أول قصة حب كان عندى 13 سنة ، كان في بنت بستلطفها وأنا في الكورال عند رتيبة الحفنى ولكن لم تأت الفرصة انى اقولها بحبك، فاكر اسمها بس مش لازم أقوله" .

وأضاف أمير الغناء: "حبيت كمان بنت الجيران وكتبت فيها شعر وأغنيلها ومجاتليش الجراة إنى أعبر لها عن الحب دا".

أما مدحت صالح أجاب: "وأنا صغير كنت من الكتاب للمدرسة ومكانش فيه الفكرة بتاعة الحب، بعد كدة أول ما حبيب اتجوزت وأول جواز كان عندى 19 سنة".

وأضاف مدحت صالح: “اتجوزت 4 مرات وكلهم عن حب لأني ماشى على مبدأ طالما حبيت اتجوز على طول بشوف إن الجواز اكتر من مرة مش معناه انى مقطع السمكة وديلها ولكن يمكن ما يكونش فيه حظ وبدور على السعادة ".

وعقب هانى شاكر : "انا اتجوزت مرة واحدة.. أول ما خطبت نهلة مراتى عملت لها غنوة اغنيها في الفرح ولكنها لم تعجبها لقيت نهلة مكشرة ومعجبتهاش ولحد النهاردة مش حباها ".

وتابع : "بعد الجواز عملت أغنية نكد وعجبتها أوى وهى "يا قلبى يا طير صغير".

وعن أولادهما قال مدحت صالح : “ادهم ابني بيشتغل في الإخراج وهانيا بنتي بتشتغل في شركة تسويق، هانيا معايا دايما ولكن ادهم مستقل بحياته”.

وقال هانى شاكر: "مليكة ومجدى احفادى ، مجدى بيغنى معايا في العربية وهو بيغنى صح الحقيقة وانا في عمر مجدى سجلت اغانى فيلم سيد درويش ،

ربنا بيدى الموهبة لمن يشاء".