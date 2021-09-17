شكرا لقرائتكم خبر عن فيفي عبده: كنت فاكرة إن الناس بتخلف من "الركب" ووالدى كان مترجم لـ 7 لغات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة فيفى عبده، ضيفة في برنامج "السيرة تقديم الإعلامية وفاء الكيلانى، والمذاع على قناة Dmc، وتحدثت فيفي عبده عن أسباب ضرب والدتها لها في الطفولة، قائلة: "رجعت في مرة لقيت اختى مضروبة فصعبت عليا وفكتها راحت والدتى ضربتنى علقة جامدة، وهى ربتنا، بس أنا عمرى ما ضربت أولادى.

وتابعت فيفى عبده: "امى ربتنا كويس لدرجة أن لما كان حتى عندى 10 سنين مكنتش أقدر اسالها احنا اتولدنا ازاى، لغاية لما اتجوزت كنت فاكرة ان الناس بتخلف من الركب، لأنها كانت مفهمانا كده واحان صغيرين، ومكنش في البجاحة بتاعة الزمن ده، ووالدى كان مترجم ل 7 لغات رغم أنه كان لا يعرف الكتابة، مثل اللى في خان الخليل والهرم.

وروت فيفي عبده تفاصيل حادثتين قائلة: "أول حادثة كنا راكبين تاكسى في الجيز ووقع في حفرة وأنا ووالدتى قاعدين ورا، وأنا من خوفى روحت نازلة قعدت على الرصي وسيبت أمى في التاكسى، والمرة الثانى كنت اشتريت عربية وأنا ماشية بيها لقيت حد بيخبط على العربة انى حبطت طفل، وأنا نزلت بسرعة قعدت على الرصيف ومعرفوش أنه أنا وافتكروا أختى هي اللى كانت سايقة العربية وضربوها كتير وأخدوها على القسم".