شاهد.. أول صورة للفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز بعد خروجها من المستشفى

محمد الفلاح - الخميس 16 سبتمبر 2021

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أول صورة للفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز بعد خروجها من المستشفى الذي تعالج فيه بسويسرا.



وظهرت ياسمين عبدالعزيز في الصورة وهي تبتسم وتبدو شاحبة رفقة زوجها الفنان أحمد العوضي.

وكانت ياسمين عبدالعزيز قد شكرت جمهورها في رسالة بعد تعافيها كتبت فيها: "جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدا الحمد لله أنا بقيت كويسة وتعافيت الحمدلله عاوزاكم تتطمنوا، رغم كل الصعب اللي مريت بيه في أزمتي الأخيرة إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المرة اللي عدت عليا".

وأضافت: "كفاية إني أقولكم إني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدا.. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميلة الصافية وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبة ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنة على خير، الحمد لله".

وتابعت: "كلمة شكراً قليلة أوي عليكم وعلى حبكم أنا بحبكم جدا وحقيقي أنا عاجزة إني أردلكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم… بشكر ربنا أولًا وشكراً جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي".

وعانت ياسمين عبدالعزيز من أزمة صحية منذ أكثر من شهر، جراء تعرضها لوعكة مفاجئة نتيجة خطأ طبي، خلال خضوعها لعملية جراحية في يوليو/تموز، ما أدى إلى تدهور وضعها الصحي.

وغادرت ياسمين عبدالعزيز المستشفى بعد 26 يوما، وسافرت لاحقا إلى سويسرا لإجراء فحوصات طبيبة والمتابعة مع أطبائها في جنيف.