زينة تطل كالطفلة وتدون تعليقاً طريفاً.. وأنغام وعبير صبري تعلقان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: فاجأت النجمة زينة جمهورها، المتابع لحسابها في موقع “إنستغرام”، بإطلالة بدت فيها كالطفلة، وذلك من خلال الملابس التي كانت ترتديها.

وارتدت زينة “تيشيرت” ومعه “شورت وكاب”، في إشارة إلى أنها تحاول التنويع، كما اعتمدت في تسريحة الشعر على ما يعتمده الأطفال، أيضاً، لتظهر بالضفائر، وتلتقط صورها وسط الأشجار في الحديقة.

ونالت الصورة استحسان الكثيرين، سواء من بين الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي، أو من جانب بعض نجوم الفن، لتحصد الصور إعجاب أكثر من 30 ألف شخص، وسط تعليقات بالآلاف.

ودونت زينة تعليقاً طريفاً على تلك الصور، فقالت: “واضح إن أحلامي الوردية اتغسلت مع عباية سمرا”، لتنطلق عاصفة من التعليقات بين الجمهور ونجمات الفن، من بينهم عبير صبري، التي قالت: “كل حاجة حلوة جاية”، تاركة “إيموجي” ضاحكاً وقلوباً.

وتركت أنغام تعليقاً طريفاً أيضاً استكمالاً لطرافة زينة، فكتبت: “وحطوها في كنيسة سمرا”، قاصدة الأحلام الوردية، كما تفاعلت النجمات لطيفة التونسية ونادية الجندي وشكران مرتجى.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة زينة في دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل “كله بالحب”، وهو من بطولتها ومشاركة كل من صابرين، أحمد السعدني، ونور قدري، ومصطفى درويش، وريم البارودي، وغيرهم، وهو من إخراج عصام عبدالحميد.