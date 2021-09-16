شكرا لقرائتكم خبر عن فيفى عبده: طلعت والدى ووالدتى الحج وأبويا مات بعد ما رجع بشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة فيفى عبده، ضيفة في برنامج "السيرة تقديم الإعلامية وفاء الكيلانى، والمذاع على قناة Dmc، وتحدثت فيفي عبده عن وتحدثت عن أسرتها، قائلة: "طلعت أمى للحج، بس مكنتش أقدر وقتها أطلعها طيران عشان مش معايا فلوس فحجزت لها عن طريق المركب، ولقيت والدى داخل عليا يقولى كده هان عليكى أمك تروح الحج وأنا لا، فقلتله ازاى أنا محضرة لك الحج انت وأمى وانا وقتها مكنش معايا أي فلوس، وفرح جدا لما قلتله كده.

وأضافت فيفى عبده: "سبحان الله ربنا بعتلى رزق عشان الاثنين يسافروا وجالى شغل مع ناس كانت بتعمل حفلات مع عبد الحليم حافظ ومطربين آخرين، ولما راحوا الحج والدى تعب، ولما رجع مصر مات قبل ما يتم 40 يوما من الحج.

وتابعت فيفي عبده: "لما والدى رجع مصر راح عند زوجته الثانية، وأنا وأمى كنت مسافرين ليبيا عشان تصوير فيلم الرسالة، ولما جينا طلب مننا كلنا نقعد حواليه واحنا عددنا 12 وكمان أمى وزوجته الثانية، وقعد معانا 3 ساعات واتوفى.

وعن وفاة والدتها قاتل فيفى عبده: "والدتى كانت قاعدة معايا وفى مرة كانت رايحة تزور أخواتى وفاجأة تعبت وطلع عندها جلطة في المخ 5 سم، وحد من اخواتى قالولى ان انا السبب، وانا وقتها هاتجنن لأن انا عمرى ما زعلت أمى، والجلطة اتسببت في مشكلة باللسان مش هتعرف تتكلم، وانا هاموت وتتكلم عشان أعرف أنا عملت ايه، والصبح الدكتور لما جه وبيقول صباح الخير راحت والدتى اللى رد عليه، ووقتها حمدت ربنا لان عرفت انها راضية عنى وفضلت 9 سنين بعد الجلطة عايشة وكانت بتندهلى وتقولى "ماما".