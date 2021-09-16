شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يعرض على هانى شاكر التمثيل معه.. وأمير الغناء: نفسه أعمل مسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجزء الثانى من حلقة النجمين هانى شاكر ومدحت صالح في برنامج سهرانين الذى يقدمه النجم امير كرارة على قناة ON، بغناء هانى شاكر 3 أغانى مع الفرقة الموسيقية وهم "شاور"، ولحقها بأغنية "تسلم لى عيونه"والأغنية الثالثة "بحبك أنا".

وقال مدحت صالح خلال اللقاء: أنا بعتبر نفسى ضيف في التمثيل ولحد دلوقتى مهما أشارك في السينما أو الدراما عشقى هو الغناء والاوركسسترا والجمهور .

وصرح هانى شاكر بأنه يتمنى أن يخوض تجربة التمثيل؛ قائلا : لو حد كلمنى على مسلسل هوافق على طول ونفسى أعمل مسلسل بس حاجة تبقى أعرف أعملها والناس تصدقنى فيها .

وأضاف: "مش لازم دور مطرب.. مجاليش اى عرض مؤخراً باستثناء فكرة عملهالى أيمن سلامة من فترة وعجبتنى ولكنها لم تدخل حيز التنفيذ".

وداعب كرارة هاني شاكر إذ عرض عليه العمل معه فوافق شاكر مباشرة بأنه يتمنى ويرحب جدا .

وصعد مدحت صالح على المسرح بطلب من كرارة أن يغنى ميكس أغانى الأفلام التي قدمها صالح في مشواره، ويبدأ بأغنية "النور مكانه في القلوب"، وبعدها غنى "حبيبى يا عاشق"، ثم أغنية "قلب واحد"، وبعدها أغنية "الدنيا دى" وأغنية "الدنيا لو هتيجى" ثم "زى ما هيا حبها"