شكرا لقرائتكم خبر عن فيفى عبده: مش بقول اسم والدتى عشان بخاف حد يعملى "عمل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة فيفى عبده، ضيفة في برنامج "السيرة تقديم الإعلامية وفاء الكيلانى، والمذاع على قناة Dmc، وتحدثت فيفي عبده عن حياتها الأسرية وعلاقتها بوالديها، قائلة: "اسمى الحقيقى عطيات وطول الوقت في البيت بكون كده وساعات بدلع نفسى وأقول طاطا، وأمى اللى سمتنى بهذا الأسم، لأنها كانت بتخلف بنات بس ووالدى كان متجوز واحدة تانية وخلف منها أولاد.

وعن سبب إخفاء اسم والدتها قالت فيفى عبده: "مش عاوزة أقول اسم والدتى عشان محدش يعملى عمل، وانا بيتعملى أعمال كتير وحاليا في كاميرات عندى في البيت لكن مستبعدش يعملولى أعمال برده، لأن اللى عاوزين يأذونى كتير أوى بس ربنا أقوى طبعا، ولما بقيت فيفى عبده كان في كيتر عاوزين يوقفونى بسبب الغيرة.

وتابعت فيفى عبده: "والدى فضل مع والدتى حتى وفاته وهو اتوفى وهعو صغير، وكانت بسبب غيرتها من زوجته الثانية كانت بتقطع له الجلاليب الحرير اللى بيلبسها، وعشان كده أنا لا يمكن اتجوز واحد يكون متجوز.

واستكملت: "أمى من عائلة كويسة في الفلاحين من البحيرة، ووالدى من المنوفية واتجوز امى وجابها مصر، وكان مقسم وقته بين أمى وزوجته الثانية، بس زوجة ابوية كانت قادرة ومن الستات اللى بتخطف الرجالة بسرعة".