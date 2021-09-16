شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى سمير غانم تواصل الدعاء لوالديها: رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل النجمة إيمى سمير غانم، حالة النشاط على حسابها على انستجرام، واستغلال الوقت فى الدعاء الدائم لوالديها الراحلين النجم سمير غانم والنجمة دلال عبد العزيز، بالتزامن مع الذكرى الأربعين لرحيل والدتها وقبل 4 أشهر على ذكرى وفاة والدها.

وبعد أن نشرت إيمى، فى وقت سابق من اليوم، صورة لوالديها التقطت بالأبيض والأسود، عادت ونشرت فيديو عبر ستورى حسابها على انستجرام، يظهر صورة جمعت والديها أمام البيانو، صحبتها بالآية القرآنية "ﻭَﻗُﻞ ﺭَّﺏِّ ﺍﺭْﺣَﻤْﻬُﻤَﺎ ﻛَﻤَﺎ ﺭَﺑَّﻴَﺎﻧِﻲ ﺻَﻐِﻴﺮًﺍ".

وكانت النجمة إيمى سمير غانم، لأول مرة منذ فترة وطويلة وتحديدا منذ وفاة والدتها الفنانة الكبيرة الراحلة دلال عبد العزيز، حيث ظهرت وهى تلتقط صورة "بورتريه" لوالدها الفنان القدير الراحل سمير غانم.

ونشرت إيمى، صورتها ومع بورتريه والدها، عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "بحبك".

أحيت النجمة إيمى سمير غانم، ذكرى مرور 40 يوما على وفاة والدتها النجمة الكبيرة دلال عبد العزيز، التى توفيت يوم 7 أغسطس الماضى، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا "كوفيد – 19"، داعية لها بالرحمة والمغفرة.

وفى وقت سابق نشرت إيمى، عبر حسابها على إنستجرام صورا لوالدتها الفنانة الراحلة لم تنشر من قبل، صحبتها بتعليق: "الله يرحمك ويغفر لك يا حبيبتى يا مامى"، مع إضافة إيموشن الدعاء وقلب مكسور.