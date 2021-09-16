شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شيبة: كانوا بيحسبونى هطلع أخرس وأبويا ماكنش موافق على الغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل جمهور برنامج "معكم منى الشاذلى"، تقديم الإعلامية منى الشاذلى، على شاشة CBC، المطرب الشعبى أحمد شيبة، بالتصفيق الحار والهتافات، وغنى "شيبة" أحدث أغنانيه، والتى تحمل اسم "الدنيا دى ليها 6 وشوش"، وتفاعل الجميع معها فى البرنامج.

وقال "شيبة"، خلال اللقاء، إنه حتى المرحلة الابتدائية كان لا يجيد الكلام حتى ظن الناس إنه سيكون أبكم، مشيرا إلى أن خاله كان أخرس ولم يكن أحد فى عائلته احترف الغناء، مضيفا أن "والده كان غير راضي على أن يكون مطرب وكان يغنى في أفراح أصدقائه في البداية وغنى لجورج وسوف وأحمد عدوية وحسن الأسمر".

وقام بغناء إحدى أغنيات المطرب الشعبى الراحل حسن الأسمر "أبكى ياعين"، وأغنية "كتاب حياتى ياعين"،

وقالت الإعلامية منى الشاذلى، إن شيبة، يقدم الكثير من الأغانى المميزة، ويقدم أيضًا عملا عظيما وهو الوقوف فى فرن بلدى ويخبز لـ أبناء منطقته بـ القبارى بشارع المكس.

ولفتت منى الشاذلى، إلى أن المطرب أحمد شيبة يذهب كل أسبوع من أجل تقديم الوجبات لـ أبناء منطقته.