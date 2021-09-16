شكرا لقرائتكم خبر عن بوسى تنتهى من تسجيل أغنيتها الجديدة "ابيع الدنيا" بتوقيع أحمد عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت المطربة بوسي، من تسجيل أغنية سنجل جديدة باسم "ابيع الدنيا" مع المهندس هانى محروس، ومن كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أحمد عادل الذى يعتبر التعاون الثالث له معها، حيث أنه سبق أن تعاونا سويا في أغنيتين هما "تعالى" و"انا الدنيا".

جدير بالذكر أن آخر أغانى طرحت مؤخرا، كانت بتوقيع الموزع أحمد عادل هى أغنية فستان الحلوة للمطرب فضل شاكر الذى يتعاونا سويا فيها لأول مرة.

ويعيش الموزع الموسيقى أحمد عادل انتعاشة فنية، حيث قدم خلال الفترة الأخيرة العديد من الأغانى لكبار نجوم الوطن العربى، وكانت بصمته على أغانيهم واضحة وعلامة مميزة أثنى عليها الجمهور.