شكرا لقرائتكم خبر عن فان دام متحديا هنيدى على الصورة "الأكثر فخامة": استعد للقتال يا محيى يا شرقاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن هناك معركة كوميدية وحامية الوطيس، بين النجم العالمى فان دام، والنجم المصرى محمد هنيدى، وسيكون فيس بوك هو ساحة المعركة بين النجمين، اللذين دخلا فى تحد بينهما، ليكونا فريقين من الفنانين الذين يجيدون تمثيل ألعاب الفنون القتالية، يتنافسان فى معركة "الصورة التى تشع فخامة".



فان دام وسط جاكى شان وشارو خان

البداية عندما انتشرت صورة عبر منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى، جمعت ثلاثى الأكشن الرهيب فى سينما هوليوود، البلجيكى جان كلود فان دام، والصينى جاكى شان، والهندى شارو خان، ووصفت هذه الصورة التى جمعت ثلاثى القوة بأنها "صورة تشع فخامة غير محدودة"، ليتدخل النجم هنيدى ويرد بكل قوة، من خلال نشر صورة جمعته بنجوم الأكشن والكوميديا فى مصر: كريم عبد العزيز، وأحمد السقا، والراحل علاء ولى الدين، قائلا: "صورة تشع أكثر".



هنيدى مع علاء والسقا وكريم

ويتضح أن رد هنيدى، استفز النجم فان دام، الذى رد ممازحا على هنيدى: " استعد للتحدى القتالى، أليس كذلك يا سيد شرقاوى"، فى إشارة إلى شخصية محى الشرقاوى، التى قدمها هنيدى فى فيلم "فول الصين العظيم".

من ناحية أخرى، انتهى النجم الكوميدى محمد هنيدى، من تصوير حلقة خاصة مع الإعلامية منى الشاذلى، ببرنامج "معكم" الذى يذاع على قناة "cbc"، والمقرر عرضها قريبا.

وتحدث هنيدى، خلال الحلقة عن مشواره الفنى وأهم المحطات التى مر بها، كما يستضيف البرنامج خلال الحلقة بعض النجوم الذى تربطهم علاقة صداقة بهنيدى، مثل الفنان سليمان عيد لاستعادة الذكريات التى جمعت بينهم.