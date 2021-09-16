شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير على الموسم الثانى من مسرحية "علاء الدين".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد افتتاح الموسم الثانى من عرض علاء الدين على مسرح "كايرو شو" بمدينة السادس من أكتوبر، إقبالا كبيرا من الجمهور المحب لخشبة المسرح.

مسرحية "علاء الدين" هى أول تجربة مسرحية يخوضها النجم أحمد عز خلال مشواره الفنى بعد العديد من التجارب والنجاحات السينمائية، ويشارك فى بطولتها تارا عماد بشخصية "ياسمين" ومحمد ثروت "الجنى"، وهشام إسماعيل "الوزير جعفر" وسامى مغاورى "السلطان"، إسلام إبراهيم "قفة"، محمد جمعة "فرعون"، وإخراج مجدى الهواري، وتنطلق بالتعاون بين شركة تذكرتى وكايرو شو.

وكانت أعلنت شركة تذكرتى الرائدة فى نظام الحجز الإلكترونى للتذاكر وتنظيم المناسبات العامة، برئاسة منتصر النبراوى، عن عقداً مع مسرح "كايرو شو" برئاسة مجدى الهوارى، أول كيان قطاع خاص لصناعة الترفيه والعروض الحية، وحصلت " تذكرتي" بمقتضى التعاقد على الحق الحصرى لحجز وتسويق تذاكر مسرحية علاء الدين وذلك ضمن اهداف الشركتين فى النهوض بالثقافة والترفيه والفنون لخدمة الجمهور المصرى ونشر ثقافة العروض الحية والمواسم المسرحية الممتدة صيفاً وشتاءً التى اشتهرت بها مصر على مدار عقود.

ويعيش أحمد عز حالة من النشاط الفنى على كافة المستويات اذ حقق نحاحاً كبيراً فى شهر رمضان الماضى فى الدراما بمسلسل "هجمة مرتدة" الذى تناول ملف من ملفات المخابرات المصرية، وبعد ذلك عرض له فيلم "العارف" الذى تصدر إيرادات موسم عيد الفطر بوصوله إلى 52 مليون جنيه ومستمر عرضه حتى الآن، كما انتهى عز من تصوير فيلم جديد بعنوان "الجريمة" بمشاركة منة شلبى وإخراج شريف عرفة.