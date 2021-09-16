فن ومشاهير

حنان ترك تُعلن عن حساب مزيف باسمها..وتعلق:"جاري التبليغ عنه"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت الفنانة حنان ترك، عن حساب مزيف يحمل اسمها، ويوجه نصائح للرجل عن ضرورة الإنفاق على زوجته في حال رغبته أن تتمتع بمظهر أفضل.

وأعادت "ترك" نشر الصفحة المزيفة، عبر حسابها الرسمي على تويتر، وعلقت: "شكرا جدا لتعليقك، فعلا دي صفحة بتكتب عن لساني، وللأسف في صفحات كتير زيها، وجاري التبليغ عنها، ومبسوطة أن المتابعين واعيين وعارفين أن دي مش طريقتي ولا أسلوبي".

يذكر أن حنان ترك كانت قد أعلنت اعتزالها التمثيل على الهواء في أغسطس عام 2012، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي اللبناني نيشان في برنامجه "أنا والعسل" المعروض آنذاك عبر قناة "الحياة"، وبعدها ابتعدت عن الإعلام، وعن مواقع التواصل الاجتماعي وحذفت جميع صورها عبر "إنستجرام" قبل أن تعود مجددا وتشارك جمهورها مجموعة صور لها أمام البحر ووسط الطبيعة وآيات من القرآن الكريم.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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