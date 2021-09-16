"الموسيقيين" تُصدر قرارا بعدم التعامل مع مطربتين وتُخاطب مديرية الأمن بشأنهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قال علاء عامر، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، إن قرار وقف المطربتين داليا مصطفى محمد يوسف، وفاطمة محمد جابر، الشهيرتين بـ لميس محمد وفيفي محمد، وعدم التعامل معهما لتحريضهما على الفسق والفجور، صدر منذ فترة من قبل النقابة.

وأضاف عامر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن النقابة تتابع هذا القرار مع فرع النقابة بالغربية لمراقبتهما في جهتي عملهما سواء في الغربية أو كفر الشيخ، مشيرا إلى أنه تم توجيه خطاب لمديرية أمن الغربية بشأن هاتين المطربتين.

وكانت نقابة المهن الموسيقية، قد أصدرت قرارا بالتعميم على كل الفروع ومتعهدي الحفلات والأفراح، بعدم التعامل مع مطربتين بسبب عدم التزامهما بالتقاليد العامة.

ووزع فرع النقابة بمحافظة الغربية، على كل الفروع الأخرى، قرار بأن كلا من داليا مصطفى محمد يوسف، وفاطمة محمد جابر، الشهيرتين بـ لميس محمد وفيفي محمد مشطوبتان من جداول النقابة، لعدم التزامهما بالتقاليد العامة والمظهر اللائق، وظهورهما فى الحفلات بصورة تحرض على الفسق والفجور، وعدم احترام آداب وتقاليد المهنة.

وكانت نقابة المهن الموسيقية، حذرت في وقت سابق المطربات من ارتداء ملابس خارجة، مؤكدة أن مهمة النقابة تقتصر على مراقبة حصول المطربين على تصاريح الغناء، بالتنسيق مع جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، ورصد المخالفات المتعلقة بأي كلام خارج في كلمات الأغاني أو الحفلات، وذلك على غرار ما حدث في الأزمة الأخيرة بين مطربي المهرجانات حسن شاكوش ورضا البحراوي.