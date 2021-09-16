بعد شائعة الإنفصال.. تامر حسني يوجه رسالة لـ بسمة بوسيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان تامر حسني، على توجيه رسالة لزوجته بسمة بوسيل، بعد الشائعات التي تم تداولها خلال الساعات الماضية حول انفصالهما.

ونشر تامر، صورة تجمعه بزوجته، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، وعلق: "مع العشق.. العشق بسومي هانم".

وكانت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، ردت بحسم على ما تردد عن الزواج السري لزوجها الفنان تامر حسني، ووصفتها بـ الشائعات.

بسمة عبر خاصية "ستوري" في صفحتها في موقع "إنستجرام"، نشرت صورة خبر الزواج السري لزوجها الفنان تامر حسني، وكتبت :"يارب تبطلوا تكتبوا الإشاعات دي ، حرام تنزلوا صور وتشهروا ببنات لسة متجوزتش".

وأضافت: "أنا أم لبنتين ومرضاش ده لبناتي ، فياريت نراعي ربنا في مهنتنا ونتأكد من أي حاجة قبل ما ننزلها".

جاءت هذه الشائعة عقب تدوينة غامضة لـ بسمة بوسيل، كتبتها في وقت سابق عبر "ستوري" حسابها على موقع "إنستجرام"، قالت فيها: "يارب يخلصني من الناس المنافقة الخاينة اللي في حياتي ويعوضني عن صبري".