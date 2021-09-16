هشام حداد: برنامج Hishow مليء بالرسائل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 16 - سبتمبر - 2021 8:41 مساءً

اصبح اسم هشام حداد من ابرز الاعلاميين في لبنان ويتابعه الجمهور من خلال برامجه الانتقادية لاسيما في Hishow عبر صفحة “بيروت سيتي” على فيسبوك، كما له مشاركات في اكثر من فيلم سينمائي ومسلسل تلفزيوني.. فما هي تفاصيل كل هذه الاعمال هذا ما يخبره هشام حداد لـ”صوت بيروت انترناشونال” حيث قال “بعد توقف دام شهرا لبرنامج Hishow الذي يبث على منصة بيروت سيتي عدت بحلقات جديدة مليئة بالمواضيع المختلفة التي تواكب ما يحصل في لبنان. وعن الاتهامات التي تطال توجهاته المبرمجة ضد العهد اكد حداد “لست منحازا لاي جهة وكل الاطراف السياسية في البلد طالتها انتقادتي وبما اننا نعيش في عهد الرئيس ميشال عون وهو في موقع المسؤولية لا بد لكل البرامج الانتقادية ان تطال من هم في سدة الحكم وتوجه لهم سهام النقد واعتبر Hishow من اقرب البرامج الى قلبي لان الهدف منه ليس اضحاك الناس والتهريج بل يتضمن مواقف ورسائل سياسية”.

وعما اذا كان برنامجه الذي يعرض على منصة بيروت سيتي سيكون له مساحة من اتفاقية صوت بيروت انترناشونال مع قنوات روتانا قال حداد “برنامج Hishow ليس فنيا والاتفاقية تختص بالبرامج الفنية فقط”.

ويوضح حداد عن رأيه بالاعلام اللبناني فيقول “ليس الاعلام المثالي لكن ما يتعرض له الاعلاميين من هجوم على مواقع التواصل الاجتماعي امرا سيئا وغير منصف لاننا نعمل في ظروف صعبة جدا من كل النواحي المادية والتقنية”. وبما ان لبنان كان قبل عشر سنوات منارة الاعلام في العالم العربي اشار حداد الى ان “لبنان كان منارة في كل تفاصيل الحياة وليس الاعلام فقط انما الانحدار الاقتصادي يؤدي الى انحدار ثقافي وفني واعلامي واجتماعي الخ”.

و يقول عن هجرة الاعلاميين وكل العاملين في هذا القطاع من لبنان “انا مع كل شخص يبحث عن مورد رزقه في اي مكان ومن خلال برامجي احاول قدر المستطاع ان اقدم لفريق عملي عروضا تحثهم على عدم المغادرة”.

اما عن مشاركته في المسلسل الكوميدي “زوج تحت الاقامة الجبرية” بطولة زياد برجي ونادين الراسي وهبة نور ومجموعة من نجوم الكوميديا في لبنان وسوريا والذي عرض في رمضان الماضي يقول حداد “لست راضيا عن هذه التجربة كثيرا خاصة انني لم اكن مشاركا في كتابة النص واي عمل لا استعمل قلمي فيه لا يرضيني كثيرا”.

اما اذا كان لديه اعمال جديدة في مجال الدراما التلفزيونية والسينمائية فيؤكد حداد “لا عروض جديدة في مجال المسلسلات التلفزيونية” اما في السينما “فقد انتهيت منذ سنتين تقريبا من تصوير فيلم بعنوان “فيل” مع الفنان فؤاد يمين لكنه لم يبصر النور حتى الان بسبب ظروف صالات السينما في لبنان والتي لا يقصدها الناس بسبب كورونا والظروف الاقتصادية”.

واخيرا يقول حداد عن عرض مسرحيته الكوميدية في دار الاوبرا في دبي “امر مميز جدا” وقد كان استقبال الناس له ولفريقه ممتاز ورأى ان وقوفه على خشبة مسرح دار الاوبرا ليس امرا سهلا ولم يسبق لاي فرقة مسرحية عربية ان قدمت عليه عروضها.