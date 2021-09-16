نوال الكويتية تشارك الجمهور السعودي احتفلات اليوم الوطني 91

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة الكويتية نوال عبر حسابها الرسمي على “تويتر” رسالة موجهة إلى جمهورها السعودي وقالت: “حبايبي جمهوري اللي اشتقت له وايد، مشاركتي بتكون إهداء مني لوطني الثاني في يومها الوطني الـ91، عسى الله يحفظكم ويحفظ بلدكم من كل شر”.

وبهذا أكدت نوال مشاركتها في الاحتفال باليوم الوطني الـ91 للمملكة، والذي يوافق 23 سبتمبر الجاري، ويحمل هذا العام شعار “هي لنا دار”، وذلك ضمن دور الهيئة العامة للترفيه في توحيد الاحتفال باليوم الوطني لجميع الجهات الحكومية والخاصة، داخل المملكة وخارجها.

وكانت تغريدة نوال نابعة من اشتياقها للقاء جمهورها في المملكة.

يذكر أن نوال قدمت أعمالاً وطنية للسعودية، منها أغنية “سعودي” التي تغنت بها لأول مرة في حفلات العيد بالرياض عام 2018، وقد ذكرت وقتها الفنانة أن الأغنية قريبة من قلبها وتعني لها الكثير، وهي من كلمات الشاعر خالد المريخي.