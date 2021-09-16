كواليس “الهيبة جبل”.. الصورة الأولى لـ تيم حسن وإيميه الصياح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد انطلاق تصوير الجزء الخامس من مسلسل “الهيبة” والذي يحمل اسم “الهيبة- جبل”، في أيار الماضي، نشرت بطلة الموسم الممثلة اللبنانية إيميه الصياح الصورة الأولى التي تجمعها بالبطل النجم السوري تيم حسن، من موقع التصوير، عبر حسابها في “إنستغرام”.

وعلّقت الصياح على الصورة بالقول: “التصوير مستمرّ (الهيبة- جبل) قريباً جداً”.

وأضافت: “مع جبل الهيبة النجم تيم حسن الذي كانت التجربة معه أكثر من رائعة؛ كانت مُلْهِمة، ومُمْتِعة وغنية”.

وذكرت الصياح اسم الشخصية التي تطلّ خلالها في الموسم الخامس وهو سارة إبراهيم، إلى جانب جبل شيخ الجبل والنجم السوري عبد المنعم عمايري، الذي شكّل انضمامه إلى العمل مفاجأة للجمهور العربي.

وكانت إيميه الصياح قد استعدّت لدورها بإطلالة جديدة وشعر أشقر، فيما يجري تصوير المسلسل وسط تكتّم شديد على الدور الذي ستؤدّيه صياح، والذي يؤكّد البعض أنه سيكون مفاجئاً.