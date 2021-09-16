نبيل شعيل يطرح “مملكتنا” بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تزامناً مع قرب احتفال السعودية باليوم الوطني 91، أطلق الفنان الكويتي نبيل شعيل كليب أغنية “مملكتنا”؛ ليعبر عن حبه ومشاركته للسعودية في الاحتفال، وكتب شعيل على صفحته بالانستقرام: “هذه الأغنية إهداء لإخواننا في المملكة العربية السعودية ملكا وولي عهد وحكومة وشعبا، أدام عزهم دائماً وأبداً، وحفظهم من كل سوء وشر”.

والأغنية من كلمات: يوسف الشطي وألحان وتنفيذ فهد الناصر.

يذكر أن الفنان نبيل شعيل قدم عدة أغانٍ للسعودية، منها أغنية “يا دار” مع الفنان رابح صقر، وأغنية “فخر السعودية” و”هنا الرياض”.

أما عن نشاطاته الفنية الأخرى، فقد طرح في أغسطس الماضي ميني ألبوم حمل عنوان “يقولون”، وضم 3 أغنيات هي: “يقولون” من ألحان ميثم علاء الدين، وكلمات أحمد الصانع، و”أسوأ أيامي” من كلمات وألحان علي بوغيث، وفيه كتب أحمد الصانع أغنية “أنا أتحراك” من ألحان عبد الله الجاسم.

كما شارك شعيل في حفلات بالسعودية، منها حفلة غنائية مع الفنانة أصالة ضمن موسم حفلات الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه وتنظيم من شركة روتانا.