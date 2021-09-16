سلاف فواخرجي بكلمات مؤثرة لوالدها الراحل: “روحي راحت معك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نعت الفنانة السورية سلاف فواخرجي والدها، برسالة مؤثرة عبر حسابها على موقع إنستقرام، أكدت فيها أن الكلام انتهى بعد رحيله، وان روحها ذهبت معه، وأعلنت سلاف عن تشييع جثمان الفقيد غدا عقب صلاة ظهر الجمعة، على أن يتم قبول العزاء في الفقيد يومي الجمعة والسبت والأحد.

سلاف نشرت صورتين لوالدها محمد سليم فواخرجي واحدة من شبابه بالأبيض والأسود والأخرى من أيامه الأخيرة، وعلقت قائلة: روحي راحت معك.. وخلص الحكي بعدك.. لله معك بابا وشكرا على كل شيء.

ونشرت سلاف التفاصيل الكاملة للجنازة مؤكدة أنها ستقام غدا عقب صلاة الجمعة من مسجد الزوزو في حي الصليبة باللاذقية، على أن يدفن الفقيد في مقابر العائلة بمنطقة بسنادا.

وأشارت إلى قبول العزاء يومي الجمعة والسبت في صالة بلازا في اللاذقية للرجال والنساء، على أن يقام العزاء يوم الأحد في دمشق بدار السعادة في المزة.