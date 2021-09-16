رفض دعوى التحرش الجنسي ضد مارلين مانسون بسبب قانون التقادم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قدّمت امرأة مجهولة الهوية دعوى ضدّ المغني الأميركي مارلين مانسون بتهمة التحرش الجنسي لكنها رُفضت بسبب انتهاء مدة التقادم.

ووفقاً لمستندات المحكمة، رفض قاضٍ من لوس أنجلس القضية بعد أن حكم أن المدعية المجهولة لم تقدم ادعاءات كافية لقضيتها للاستناد عليها متجاوزةً فترة التقادم.

وفي شكواها الأولى، ادّعت المرأة أنّ مانسون (52 عاماً)، اغتصبها وتحرش بها جنسياً مراتٍ عدة في خلال علاقتهم عام 2011. وقد خرجت عن صمتها الآن بعد أن اتهم عدد من النساء مانسون علناً بالاعتداء الجنسي والجسدي منذ شهر شباط (فبراير).

وأعطت المحكمة للمدعية مهلة 20 يوماً لإعادة النظر في الدعوى والإجابة عن تساؤلات القاضي.

ويواجه المغني مانسون الآن ثلاث دعاوى قضائية ضده بالإضافة إلى اتهامه علناً بالاعتداء الجنسي من قبل 15 امرأة على الأقل.

وصرّح محاميا المدعية آدم وولف وتريسي كوين لمجلة “بيبول” People: “يريد مارلين مانسون إسكات موكلتنا. كما حاول استخدام حجج قانونية تقنية لإلغاء ادعائها. لكنّ القاضي حلل القضية بعمقٍ ورأى أنه يمكن المضي بها بشكل شرعي، ما دامت ستعدّل في الدعوى من أجل تقديم المزيد من التفاصيل”.