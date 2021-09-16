غادة عبدالرازق تحذف جميع صورها!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فوجئ جمهور النجمة غادة عبدالرازق بحذفها جميع منشوراتها من حسابها الرسمي في تطبيق “إنستغرام”، حيث يتابعها نحو 10 ملايين شخص.

وابتعدت عبدالرازق عن التفاعل الكثيف عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وقالت في تعليق لها في نهاية شهر أب (أغسطس الماضي: “بقالي كتير مانزلتش صورة يلا واحدة جديدة من المنزل بعد القيام بالأعمال المنزلية طبيخ وغسيل وخلافه”.

وأثار تصرف الفنانة المصرية حيرة متابعيها، فمنهم من ذكر أنّها في صدد التحضير لاعتزالها، بينما رآى فريق آخر أنّها تستعد لنشر مفاجأة فنية جديدة، فتروّج لها من خلال هذا الأسلوب.

يُذكر أن عبد الرازق شاركت في الموسم الرمضاني المنصرم من خلال بطولة مسلسل “لحم غزال”، إلى جانب الفنانين شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، شريف الدسوقي، يوسف وائل نور، عارفة عبد الرسول، مي سليم، رحاب الجمل، بسنت شوقي، وهو من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.