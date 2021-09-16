شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات فى مواقع التصوير .. منهم "أجازة مفتوحة" و "اللى خلف مامتش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف صناع الأعمال الدرامية تصوير أعمالهم، والتي يتم تصويرها حاليا في مواقع التصوير، حيث يصورحالياً صناع مسلسل "أجازة مفتوحة" بطولة شريف منير ولقاء الخميسى، ومراد مكرم وعدد كبير من الفنانين، وهو المسلسل الذى يتكون حلقاته من 40 حلقة، من إخراج محمد حماقى، والمسلسل يعرض حالياً على قناة on.

وانتهى خلال الساعات الماضية فريق عمل مسلسل "ورا كل باب" حدوتة "رق الحبيب" بطولة الفنانين سوسن بدر وأحمد فؤاد سليم، ومروة عبد المنعم والفنان الشاب حسن حفنى، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.

كما يصور الفنانون إسلام جمال وهنادى مهنى وهاجر أحمد حدوتة "بدون ضمان" من مسلسل "إلا أنا"، والذى بدأ تصويره منذ 4 أيام، إخراج ياسمين أحمد كامل.

ويصور حالياً الفنان الشاب الكوميدى "أوس أوس" مسلسله الجديد "الفرح فرحنا" ويشارك في بطولته كل من ويزو، محمد ثروت، ميرنا جميل، أوتاكا، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، إيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف حسن مصطفى محرم، سيناريو وحوار الثلاثي خليفة وأحمد محارب وعبده وإشراف عام على الكتابة أوتاكا.

كما يصور صناع مسلسل زى القمر" حدوتة "اللى خلف مامتش" بطولة إيهاب فهمى، فتوح أحمد، هناء الشوربجى، سوسن بدر، وعدد من الفنانين الشباب، من تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج أحمد شفيق.

كما يصور النجم عمرو يوسف مسلسله الجديد "وعد إبليس" وتشارك في بطولته عائشة بن أحمد، ونيللى كريم ضيفة شرف، أحمد مجدى، مريم الخشت، مراد مكرم، معتز هشام، وأخرون، تأليف سهى بنت عبد الرحمن، وإخراج كولين تيج.

كما يبدأ صناع مسلسل "ورا كل باب" تصوير حدوتة "مارينت" بطولة أحمد صلاح حسنى ودينا فؤاد، من تأليف محمد سيد بشير، ومن اخراج أحمد صالح.