شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة بلقيس تطرح أحدث اغانيها "جنوب الدرب".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطربة اليمنية بلقيس، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "جنوب الدرب"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي قدمتها باللهجة السعودية وارتدت خلال الكليب الملابس البدوية لاظهار التقاليد الخاصة بأهل هذه المنطقة التي تمتلك معالم ومظاهر من التراث والفلكلور.

وتعاونت المطربة بلقيس في أغنية "جنوب الدرب" مع كل من الشاعر والملحن تركى الشريف والموزع الموسيقي محمد سلطان، ومكس وماستر المهندس محمد عصمت، وتولى إخراج الفيديو كليب المخرج سلطان العبد المحسن.

وكانت بلقيس فتحي قد طرحت مؤخرا أولى أغنياتها باللهجة المصرية بعنوان "دبلوماسي" وحققت نجاحا ونسبة مشاهدة تجاوزت الـ 8 ملايين مشاهدة في أقل من شهر منذ طرحها في يوم 20 أغسطس الماضي.

وتعاونت بلقيس فتحي في أغنية "دبلوماسي"، مع كل من الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي في أول تعاون يجمع بينهم، والموزع الموسيقي جلال الحمداوي، وتم تصوير مشاهد الفيديو كليب في مصر تحت قيادة المخرج علي أبوطالب.



















