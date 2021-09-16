شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة أصالة تهنئها بزواجها: عروستنا الحلوة.. الله يسعدك يا أمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت شام الذهبى، والدتها النجمة السورية أصالة نصرى، بزواجها من الشاعر العراقى فائق حسن، متمنية لهما حياة مليئة بالحب والود والإخلاص، وداعية الله أن يسعد أيامهما.

وقالت شام لوالدتها، فى رسالة تهنئتها عبر حسابها على إنستجرام: "عروستنا الحلوة، الله يسعدك يا أمى وبنتى، ويبعتلك أيام حلوة مثل قلبك المحب الحساس، اللى أنا متأكدة مثلك انه حبيبنا فائق رح يبادله المحبة الكبيرة اللى بتسحقيها، الله يحفظكم وتكملوا هذه الحياة سوا بالمحبة والود والإخلاص".





وكانت النجمة أصالة نصرى، حرصت على مشاركة متابعيها وجمهورها، بصورة تجمعها مع زوجها الشاعر العراقى فائق حسن، عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "منّ وقت عرفته وهو الأقرب لنفسى كصديق غالى بحملّ لّه كلّ الاحترام وكتير من الثقة، ولحظة حوّلت مشاعرنا.. كلّ شى بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيّة على صداقتنا المتينة وحب صادق.. معه حسّيت إنّى بخير لأنّه متل ما تمنيته دائما وأكثر بيفهمنى بدون شرح وبفهمه بدون تكلف هو واضح وأنا عفويه لهذا نحن معا نبدأ وكاننا نولد للتو".

وأضافت: "نحترم معاً جميع مسؤولياتنا ونعلم تماماً أنّ خير مانعطيه هو الحُبّ سنعلّم أولادنا كيف تستمرّ الحياة وتحلو بالأمل والعزيمة والمحبّة والإخلاص وسنعطيهم منّ هذا الشعور الطيّب مؤونة لغد نتمنّى أنّ يكون دون أى ضرر، أشكر قلوبكم الطيّبه الّتى فرحت لى وبى".

وتابعت: "وأدعو الله أنّ أكون دائماً مصدر سعادة وطمأنينه لأحبّتى وأصدقائى وجميع من حولى .. وللغالى الحبيب والصديق والّلى قدر يكون عالم أنا عم عيش من خلاله زوجى (فائق حسن ) كلّ ماجمعته من شعور فيه حُبّ كبير وأمان وسعى لإسعادك ماحبيت.. وبعرف إنّك بتبادلنى ذات الشعور وذات العهد".

واختتمت حديثها: "ولأوّل مرّة أعلن قدّام المحبّين عظيم محبّتى لك ولشخصك الطيّب النبيل الرّاقى ..وبتمنّى إلنا اللى بتمنّاه للناس الطيبين كلهم نعيش بسلام حياة حلوه نقيّه تكون لبكره القريب والبعيد قصّه حلوه وبتحلى تنحكى دائماً بابتسامه ما يكون فيها لحظة وجع ،عمّ عيش أيّام تمنيتولى ياها وبتمنّى تعيشوا متلها".