شكرا لقرائتكم خبر عن فريق عمل "أيام وبنعشها" فى لبنان لتصوير أحداث المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد الفنان الشاب ميدو عادل فى لبنان لإرتباطه بتصوير مشاهده فى مسلسل "أيام وبنعشها"، إخراج محمد أسامة، وتأليف سماح الحريرى، وهو مسلسل شعبى يعتمد على البطولة الجماعية لعدد كبير من الفنانين منهم حورية فرغلى وحجاج عبد العظيم وسلوى خطاب ورياض الخولى وجمال عبد الناصر وفاطمة عادل و حنان عادل وندا موسى وشيرى عادل.

يذكر أن أخر أعمال الفنان ميدو عادل مسرحية "سيد درويش"، والتي توقفت مؤقتا بسبب سفرة إلى لبنان على أن يستأنف عرضها مرة أخرى على مسرح البالون بعد الإنتهاء من تصوير مسلسله.

مسرحية "سيد درويش" بطولة محمد عادل، لقاء سويدان، رشا سامي، شريف عبدالوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبدالمجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبدالعزيز، غاده كامل، دعاء الخولى، مجدي عبدالعزيز، إسماعيل شعراوى،إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى وكوكبة أخرى من الفنانين .

العرض من إنتاج فرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، تأليف السيد إبراهيم، ديكور محمد عبدالرازق، ملابس د.نجلاء الفقي، توزيع موسيقي حمادة الحسينى، استعراضات وفيق كمال، إضاءة ابو بكر الشريف، مادة فيلمية ضياء داوود، مخرج منفذ وليد سعد، د.طارق دياب، إخراج أشرف عزب.