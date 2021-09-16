شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبرا تنظم حفل ريستال عود للعازف والمؤلف الموسيقى هشام عصام.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم دار الأوبرا المصرية، حفل ريسيتال عود للعازف والمؤلف الموسيقى الشهير هشام عصام، غدًا الجمعة، فى تمام الساعة الثامنة مساء، على مسرح معهد الموسيقى العربية.

ويقدم العازف هشام عصام، خلال الحفل، مقطوعات موسيقية مميزة لكبار المؤلفين من بينها تحميلة اندلسى من تأليفه، واروح لمين لرياض السنباطي، والشباب لعبده داغر، ولامونى الناس لحسن أبو النجا، وطير ووتر من تأليفه بمصاحبة عازفة الفلوت دعاء صابر، ومن قد إيه كنا هنا لمحمد عبد الوهاب، وتوتة لفريد الأطرش، ودليلى احتار لرياض السنباطى، والسامبا لعبده داغر، وعلى ايه بتلومنى لمحمد عبد الوهاب بمشاركة الفنانة آيات فاروق، ويصاحبه من العازفين محمد عبد الله على البيانو، وأيمن مبروك على آلات إيقاعية، وأحمد أمين على الكونترباص.

ويعد هشام عصام من أشهر وأهم عازفى العود على المستوى العالمى والعربى، حيث تتلمذ على يد المؤلف الموسيقى عبده داغر عازف الكمان العالمى الراحل، وصدر له ألبوم "طير ووتر" فى إسبانيا لأهم مؤلفاته الموسيقية بمصاحبة أشهر العازفين الأوروبيين والذى حقق مبيعات كبيرة فى الاتحاد الأوروبى وطير صيته عالميًا، ويعتمد أشهر المطربين فى مصر والعالم العربى على عزفه للعود فى أعمالهم الغنائية وخاصة محمد منير وعمرو دياب.

جدير بالذكر أن حفلات دار الأوبرا تقام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ومن بينها عدم السماح بالدخول بدون ارتداء كمامات مع الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم والالتزام بإجراءات قياس درجة الحرارة، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعى ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.



