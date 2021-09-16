شكرا لقرائتكم خبر عن شخصية Predator تطل من جديد فى رحلة إلى الأرض بفيلم سينمائى.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الشخصية الفضائية الشهيرةPredator ستظهر خلال الفترة المقبلة فى دور العرض السينمائى من جديد، بعد تأكيدات من المصور السينمائى جيف كوتر، الذى أعلن عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، عن وجود جزء جديد من السلسلة الشهيرة من المقرر عرضها العام القادم.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة collider فإن الشخصية الفضائية الشهيرةPredator ، ستعود من جديد خلال الفترة المقبلة بحبكة تسرد رحلة جديدة للشخصية إلى الأرض، مع إضافة الكثير من الشخصيات الفضائية التى ستزاحمPredator .



Predator

ويشار إلى أن فيلم The Predator، الذى طرح عام 2018، من إعداد وﺗﺄﻟﻴﻒ الثنائى فريد ديكر وشين بلاك، وإخراج شين بلاك أيضاً، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، بويد هولبورك، تريفانتى رودس، جاكوب ترمبلى، كيجن مايكل كاى، أوليفيا مان، ستيرلنج كى براون، ألفى ألين، توماس جين، أوجوستو اجيليرا، جاك بيوسى، وإيفون ستروفسكى.

دارت أحداث الجزء السابق من الفيلم فى إطار من الإثارة والأكشن حول مجموعة من الرجال يواجهون وحشا غريب الأطوار فى إحدى الغابات، وسرعان ما تبدأ المواجهات بينهما، ويصابون واحدًا تلو اﻵخر.