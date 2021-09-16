وفاة المخرج طارق الميرغني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان ضياء الميرغني، عن وفاة نجل شقيقه المخرج السينمائي طارق الميرغني بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز الـ 66 عاما.

وكتب الميرغني،عبر حسابه على فيسبوك : "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله ابن أخي المخرج السينمائي طارق الميرغني".

جدير بالذكر أن طارق الميرغني من مواليد 3 يناير 1955، وتخرج من المعهد العالي للسينما، قسم الإخراج عام 1982، ليبدأ بعدها عمله كمساعد لعدد من المخرجين، وعمل مساعدا للمخرج علي بدرخان في 3 أفلام هم "الجوع"، الرجل الثالث" و"الرغبة".