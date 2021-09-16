فن ومشاهير

وفاة المخرج طارق الميرغني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان ضياء الميرغني، عن وفاة نجل شقيقه المخرج السينمائي طارق الميرغني بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز الـ 66 عاما.

وكتب الميرغني،عبر حسابه على فيسبوك : "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله ابن أخي المخرج السينمائي طارق الميرغني".

جدير بالذكر أن طارق الميرغني من مواليد 3 يناير 1955، وتخرج من المعهد العالي للسينما، قسم الإخراج عام 1982، ليبدأ بعدها عمله كمساعد لعدد من المخرجين، وعمل مساعدا للمخرج علي بدرخان في 3 أفلام هم "الجوع"، الرجل الثالث" و"الرغبة".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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