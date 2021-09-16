فن ومشاهير

أحمد فهمي يحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان أحمد فهمي، عن منحه الإقامة الذهبية من دولة الإمارات.

ونشر فهمي، صورة له عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "جزيل الشكر لحكومة أبو ظبي وقيادتها على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.. كل الشكر والإحترام لدولة الإمارات الشقيقة قيادة وشعباً".

جدير بالذكر أن الفنان أحمد فهمي، يعرض له حاليا في السينمات فيلم "العارف" بطولة النجوم: أحمد عز، محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج سينرجي فيلمز.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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