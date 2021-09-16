"أصعب شئ فراق الوالدين".. سوزان نجم الدين توجه رسالة لـ سلاف فواخرجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة سوزان نجم الدين، على توجيه رسالة لصديقتها الفنانة سلاف فواخرجي بعد وفاة والدها.

وكتبت سوزان، عبر حسابها على تويتر: "قلبي معك يا حبيبتي.. أصعب شئ فراق الوالدين.. الله يرحموا ويصبر قلبك ويخليلك عيلتك الحلوة يا غالية.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكانت نقابة الفنانين السورية، أعلنت وفاة والد الفنانة سلاف فواخرجي، وقدمت لها التعازي، عبر صفحتها بموقع فيس بوك، وكتبت: "فرع دمشق لنقابة الفنانين يتقدم بأحر التعازي للزميلة الفنانة سلاف فواخرجي، بوفاة والدها وسنوافيكم لاحقاً بمواعيد الدفن والعزاء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

فيما كانت سلاف فواخرجي، قد بدأت مؤخرًا تصوير مشاهدها في مسلسل "عنبر 10" في لبنان، وتشارك في بطولته مع صبا مبارك، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، رانيا عيسى، تاتيانا مرعب، ناتاشا شوفاني، سلوى محمد علي، إيلي متري، فادى ابراهيم، بيار داغر، رندة كعدي، روزي الخولي، غريتا عون، معالجة درامية هاني سرحان ودعاء عبد الوهاب، ومن إخراج علي العلي.

يذكر أن، سلاف فواخرجي أعلنت مؤخرًا انتهاء تصوير مسلسل "الكندوش 2"، بطولة النجم الكبير أيمن زيدان، سامية الجزائري، صباح الجزائري، شكران مرتجى، كندة حنا، ومن إخراج سمير حسين.