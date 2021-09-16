شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين الفقى تستعرض جمالها فى أحدث "فوتو سيشن" × 8 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت الفنانة نرمين الفقى لجلسة تصوير جديدة مع المصور عماد جو، وظهرت نرمين بإطلالة جذابة مرتدية فستان أنيق وهو الذى ظهرت خلال الحفل الذى حصلت خلاله على جائزة عن أعمالها في رمضان الماضى.



نرمين الفقى فى جلسة تصوير جديدة

واستأنفت نرمين الفقى تصوير دورها في مسلسل "شارع 9" الذى ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق وبطولة رانيا يوسف، محمود عبد المغنى، نضال الشافعى، سميرة صدقى، أحمد سلامة، هدى الاتربى، صبا الرافعى، ياسرعلى ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه فى إطار إجتماعى.

تدور أحداث مسلسل "شارع 9" فى إطار اجتماعى حول المشاكل التى تهم الأسرة المصرية مثل علاقة الأب بابنه ومشاكل المتاجرة عبر الإنترنت ومشاكل الزواج العرفى، أحدها اختفاء ابنة رجل أعمال شهير تقطن فى شارع 9 بمنطقة المعادى ويقرر زوجها العودة من الخارج للبحث عنها ويكتشف أنها قتلت في ظروف غامضة يشترك في احداثها مجموعة من سكان شارع 9.

يذكر أن نرمين الفقى شاركت فى مسلسلين خلال شهر رمضان الماضى هما "ضل راجل" مع ياسر جلال ونور اللبنانية ومحمود عبد المغنى ورنا رئيس ومحمد عادل ومحمد على رزق وإخراج أحمد صالح، و"النمر" بطولة محمد امام وهنا الزاهد ومحمد رياض وبيومى فؤاد وأحمد حلاوة وولاء الشريف وإخراج شيرين عادل.



الفنانة نرمين الفقى



الفنانة نرمين الفقي



نرمين الفقى باطلالة جذابة فى احدث جلسة تصوير



نرمين الفقى فى احدث جلسة تصوير



نرمين الفقى فى احدث جلسة تصوير



نرمين الفقى فى جلسة تصوير جديدة