إلتون جون يخضع لعملية جراحية في الورك ويعاود جولته الوداعية في مطلع 2022

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باريس: أعلن النجم البريطاني إلتون جون (74 عاماً) الخميس أنه سيخضع لعملية جراحية في الورك وسيؤجل تالياً حفلاته الموسيقية التي كان من المقرر إقامتها في باريس في أكتوبر 2021 إلى يونيو 2023، على أن يعاود جولته الوداعية في يناير 2022 بحفلة في مدينة نيو أورلينز.

وقال المغني في بيان "في نهاية إجازتي الصيفية، تعرضت لسقوط مؤسف، وعانيت مذّاك ألماً شديداً وانزعاجاً في وركي (...) ورغم تمارين إعادة التأهيل المكثفة والعلاج المتخصص، استمر الألم في التفاقم وبات من الصعب أكثر فأكثر عليّ أن أتنقل".

وأضاف صاحب أغنية "كاندل إن ذي ويند" أنه تلقى نصائح "بالخضوع للعملية في أسرع وقت ممكن" بغية استعادة عافيته و"تجنّب أية مضاعفات على المدى البعيد". وأشار إلى أن هذه العملية الجراحية يُفترض أن تتيح له "معاودة الجولة في يناير 2022 في نيو أورلينز".

إلا أن المغني الذي اشتهر أيضاً بأغنيتيه "آم ستيل ستاندينغ" و"يور سونغ" وسواهما أبقى على مشاركته في المحطة الباريسية من حفلة "غلوبل سيتيزن" الخيرية التي تقام في 25 سبتمبر الجاري. وأوضح أن مشاركته تقتصر على "خمس أغنيات فحسب"، وهي تالياً تتطلب جهداً بدنياً "مختلفاً عن ذلك الذي يستلزمه إحياء حفلة لمدة ثلاث ساعات تقريباً كل مساء في جولة والسفر ليلاً من بلد إلى آخر".

وأضاف "أدرك كم صبر جمهوري منذ أن تسبب كوفيد-19 بإيقاف الجولة العام الفائت، ويحزّ في نفسي أن أجعلكم تنتظرون مدة أطول، لكنني أعدكم بأن الحفلات ستعاوَد السنة المقبلة".

وسترجأ حفلات إلتون جون الباريسية تالياً من 10 و12 و13 أكتوبر 2021 إلى 25 و27 و28 يونيو 2023.

وكان المغني استهل سنة 2018 جولة وداعية بعنوان "فيرويل ييلو بريك رود"، تتضمن أكثر من 300 حفلة حول العالم خلال ثلاث سنوات، لكنه اضطر لوقفها بسبب جائحة كوفيد-19.