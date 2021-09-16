أندريا بوتشيلي و"بي تي اس" و"ميتاليكا" بين المشاركين في حفلات "غلوبال سيتيزن"

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باريس: يشارك أندريا بوتشيلي من توسكانا وفرقة "بي تي اس" من سيول و"ميتاليكا" من لويفيل (الولايات المتحدة) في الحفلات الموسيقية المزمع إقامتها في العالم في الخامس والعشرين من سبتمبر تحت رعاية منظمة "غلوبال سيتيزن"، بحسب ما كشف القيّمون على الحدث.

ومن النجوم الآخرين الذين أعلنت مشاركتهم أخيرا في هذه الفعاليات "غرين داي" من لوس أنجليس وريكي مارتن من لاس فيغاس ولورديه من نيويورك. ومن غابة الأمازون، سيتحدّث عدد من الممثّلين باسم السكان الأصليين في البرازيل.

ومن خلال فعاليات "غلوبال سيتيزن لايف"، يدعو الفنانون "الحكومات والشركات الكبيرة وأصحاب الأيادي البيضاء إلى العمل معا لحماية الكوكب والقضاء على الفقر، مع التركيز على التهديدات الأكثر إلحاحا"، على سبيل "التغير المناخي والتوزيع المنصف للقاحات والمجاعة".

وقد أعلن في الأشهر السابقة عن كوكبة من النجوم المشاركين في الحدث، من أمثال "كولدبلاي" وبيلي ايليش في نيويورك وإد شيرين وإلتون جون في باريس وستيفي ووندر في لوس أنجليس وكايلي مينوغ في لندن. وستقام الحفلات أيضا في جوهانسبورغ ومدريد وبوينوس ايريس وريو دي جانيرو ولاغوس وسيدني وبومباي، وغيرها من المدن.

وسيبثّ الحدث لمدّة 24 ساعة في أنحاء العالم كافة عبر "آبل ميوزيك" و"آبل تي في" و"يوتيوب" و"تويتر"، فضلا عن قنوات تلفزيونية.