شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان محمد عز يعلن إصابته بفيروس كورونا ويعلق: الحمد لله على كل حال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان محمد عز عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إصابته بفيروس كورونا، وكتب "إيجابي كورونا الحمد لله علي كل حال، دعواتكم بالشفاء".



محمد عز عبر فيس بوك

وشارك الفنان محمد عز، خلال موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل "القاهرة كابول"، من بطولة النجوم طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب وخالد الصاوى وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوى، ويجسد "عز" ضمن أحداث العمل دور "غريب"، وهو أحد رجال الجماعة الإرهابية الذين يتاجرون دائما بالدين، ويكرهون كل من يدعو للحب والسلام.

وقال الفنان محمد عز لـ"الخليج 365"، معلقًا على الشخصية التى يقدمها، إنه كان مرعوب من إسناد دور غريب له فى مسلسل "القاهرة كابول"، موضحا أن الرعب ليس من صعوبة الدور، ولكن للوقوف أمام نجوم كبار كل منهم يتميز بالموهبة والخبرة والتاريخ الكبير فى عالم الدراما.

وأشار عز إلى أن العمل مع الكبار مرعب بالفعل، ولكنه ممتع لأكبر حد أولا، لأنه يكسبك ثقة كبيرة ويجعلك تتعلم من هؤلاء الكبار، كما وجه عز الشكر لمخرج المسلسل حسام على على ثقته، وترشيحه لهذا الدور وسط هؤلاء العمالقة بحسب تعبيره.

وبدأ الفنان محمد عز مسيرته الفنية عام 2009، ولكن يعتبر أول عمل رئيسي له هو مسلسل "الأب الروحي"، وشارك بعدها في العديد من المسلسلات، منها "الحصان الأسود، ظل الرئيس، نسر الصعيد، أيوب، عوالم خفية، أبو العروسة، لأخر نفس، لمس أكتاف، طلقة حظ، الأخ الكبير، هجمة مرتدة، ضربة معلم"، كما شارك في عدد من الأفلام، أبرزها "عقدة الخواجة، حرب كرموز، سوق الجمعة، الديزل".