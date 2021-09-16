شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة لتسيير أعمال شعبة السيناريو بنقابة المهن السينمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت نقابة المهن السينمائية برئاسة مسعد فودة قرار بتكليف مجموعة من المؤلفين بتشكيل لجنة تسيير شعبة السيناريو، ومن الأشخاص المكلفين "الأستاذ بشير الديك، الأستاذ أبوالعلا السلامونى، أيمن سلامة، مريم ناعوم، أيمن بهجت قمر، محمد حفظى، تامر حبيب، وائل حمدى، عمرو الدالى، مها الوزير".

وقال السيناريست أيمن سلامة لـ"الخليج 365"، إن القرار بمثابة تجربة فريدة، وتساعد على حل المشاكل التي قد تنشئ بين أبناء الشُعبة الواحدة أو بين الشُعب الأخرى من خلال مناقشات داخل البيت الكبير الذى يضمنا وهو نقابة المهن السينمائية.

وأكد سلامة على أن هناك قضايا ومشكلات كثيرة يعانى منها كتاب السيناريو، ولابد من وجود حل لهذه المشكلات، خاصة أن جمعية مؤلفى الدراما بالتعاون مع نقابة السينمائيين تخطو خطوات كبيرة في سبيل حل هذه المشكلات.