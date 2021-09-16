شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رزق وياسمين رئيس فى كواليس " 60 دقيقة " بالتزامن مع بدء عرض المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ عرض أولى حلقات مسلسل 60 دقيقة" للفنانة ياسمين رئيس على أحد المنصات، وننشر مجموعة من الصور الأولى للعمل وظهر فى الصور الفنانة ياسمين رئيس وأحمد رزق وسون بدرومها نصار وآخرون من أبطال المسلسل، حيث تجسد بطلة العمل دور امرأة تعانى من حالة من الألم والخوف.

والقصة تحكي ببساطة عن حياة ياسمين، الشابة التي أعجبت برجل وتزوجت منه، ثم فوجئت بتصرفاته الغريبة بعد الزواج، وكأنها تكتشف شخصا آخر، فهى إمرأة متزوجة تعيش حالة ارتباك بعد المفاجأة التي حدثت لها بسبب ظروفها، فتجد نفسها وحيدة ومضطربة وخائفة، لكنها في النهاية تتمكن من مواجهة كل ذلك، في ظل مفاجآت متلاحقة تورط الشخصيات بأفعال إجرامية ما كانوا ليتركبوها في حالتهم العادية".