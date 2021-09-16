شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من سلاف فواخرجى بعد وفاة والدها: "روحي راحت معك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة السورية سلاف فواخرجى، رسالة مؤثرة عبرت فيها عن افتقادها لأبيها في أول تعليق لها بعد وفاته اليوم، ونشرت سلاف مجموعة من الصور لوالدها الراحل على حسابها بموقع "انستجرام"، وودعته برسالة مؤثرة قائلة: "روحي راحت معك.. وخلص الحكي بعدك.. لله معك بابا وشكرا على كل شيء".



سلاف فواخرجي على انستجرام

وتوفي والد الفنانة السورية، سلاف فواخرجي، وفقا لما أعلنته نقابة فناني سوريا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي حرصت على تقديم التعازي للنجمة السورية، حيث نشر الحساب صورة لوالدها، مصحوبة بتعليق :" فرع دمشق لنقابة الفنانين يتقدم بأحر التعازي للزميلة الفنانة سلاف فواخرجي بوفاة والدها وسنوافيكم لاحقاً بمواعيد الدفن والعزاء.. إنا لله وإنا إليه راجعون".



الوالد فى شبابه



والد سلاف الراحل

وتأتي وفاة والد سلاف فواخرجي، بعد وفاة والدتها الكاتبة والأديبة السورية ابتسام أديب ، حيث توفيت الجمعة 6 يوليو 2018 في إحدى المستشفيات في دمشق.

وقبلها بحوالي عامين وتحديدا في 29 نوفمبر 2016 رحلت المحامية نهى معلا شقيقة النجمة السورية سلاف فواخرجي وشُيّع جثمانها من مسقط رأسها في مدينة اللاذقية في سوريا وهي شقيقة سلاف من والدتها ابتسام أديب حيث أن سولاف لديها 3 أشقاء من والدتها وهم عمار معلا والراحلتين نهى ومنى معلا بينما لسلاف شقيق واحد من الأب وهو أشرف فواخرجي.