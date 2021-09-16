شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله: "الزمالك فرحنا السنة دى وعقوبة شيكابالا قاسية جدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان الكبير صلاح عبد الله عن سعادته بفوز نادى الزمالك بالدورى العام لكرة القدم هذا العام، فضلا عن فوز النادى ببطولة السوبر في كرة اليد، وعلق عبد الله على هذه البطولات لـ"الخليج 365"، قائلا: "الزمالك السنة دى فرحنا وأثلج صدورنا، ولاعب نادى الزمالك شيكابالا لاعب موهوب، ولكن العقوبة التي وقعت علية قاسية جدا.

وأضاف عبد الله قائلا:"ينبغى على شيكابالا أن يتمالك أعصابه، ويكظم غيظه حتى لا يفقد فريقة جهوده وموهبته فى أى مباراة، والمفترض معاقبة القلة المتعصبة التي تسب شيكابالا وتتنمر عليه، والتى تهدف إلى نشر التعصب فى عالم الرياضة، والتحلى بالخلق الرياضى".

كان الفنان القدير صلاح عبد الله، قد قال من قبل إنه يشجع نادى الزمالك منذ 60 عاماً، ويعلم تماماً مدى حب وإخلاص جمهور القلعة البيضاء للنادى، موضحاً أنه ليس مع التعصب الكروى ولكنه مع الأخلاق الرياضية، وتابع: "جمهور الزمالك إخلاص فوق الوصف.. أنا زملكاوى منذ 60 سنة وكنت بقول شعار يا زمالك يا هندسة لعب وفن وهندسة".

وأضاف "عبد الله"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "يحدث في مصر"، الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، عبر قناة "mbc مصر"، أنه رغم قلة بطولات الزمالك إلا أن جمهوره يزيد يوماً تلو الآخر، وتابع: "نفسى ومنى عينى أنى أشوف بطولتين تلاتة ورا بعض".

وأشاد "عبد الله"، بفريق نادى الزمالك والضغوط التي تحملوها في أطول موسم كروى بالرياضة المصرية، وتابع: "كلهم لاعبين دمهم خفيف ورجالة".